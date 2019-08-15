Пензенцам для достойной жизни нужна скромная зарплата - СМИ

Специалисты провели опрос среди жителей российских городов о размере необходимой зарплаты для достойной жизни и выяснили, что пензенцы назвали самую маленькую сумму.

По данным РБК, в среднем жителям крупных городов нужна зарплата в размере 66 тыс. рублей. Стоит отметить, что везде, кроме столицы, названные цифры превысили среднюю фактическую оплату труда.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем - 58 тыс. рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. рублей, в Хабаровске — 75 тыс. рублей. Самую большую цифру – 100 тыс. рублей – назвали москвичи.

Опрос проводился в 39 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе, методом телефонного опроса. Россиян просили назвать справедливую, по их мнению, зарплату, позволяющую обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на «черный день» и старость, пишет ИА «Пенза-Пресс».