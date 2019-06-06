Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил план мероприятий, направленных на создание в обществе «атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям».

Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте областного правительства, план рассчитан на 2019-2020 годы.

В числе мероприятий - разработка новых методических, информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения чиновников, распространение лучшей практики работы по освещению в СМИ антикоррупционной деятельности, проведение семинаров-практикумов об ответственности за взятки, а также круглый столы, открытые уроки и деловые игры, конкурсы по формированию антикоррупционного мировоззрения.

Контролировать реализацию плана поручено первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной, пишет ИА «Пенза-Пресс».