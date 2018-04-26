Пензенцам будет проще улететь в Калининград и Минводы

Авиакомпания «РусЛайн» расширяет свою маршрутную сеть совместно с «ЮТэйр». Теперь у пензенцев появится больше авианаправлений.

Компания «РусЛайн» заключила код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. В рамках соглашения перевозчики расширяют географию полетов за счет маршрутной сети друг друга. Таким образом, теперь для пассажиров «РусЛайн» стало доступно еще больше направлений для путешествий.

Например, пензенцы смогут отправиться в Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Санкт-Петербург и Ульяновск.

В пресс-службе компании пояснили, что полеты будут осуществляться посредством состыковок в аэропорту «Внуково», пишет ИА «Пенза-Пресс».