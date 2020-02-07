Пензенцам будет проще получить выплату на первенца

Теперь практически все пензенские семьи имеют право на получение президентского ежемесячного пособия на первого ребенка. Напомним, что с января 2020 года вступили в силу новые нормы при назначении такой меры социальной поддержки. Увеличились размер и продолжительность выплат, а еще так называемый критерий нуждаемости, благодаря чему в Пензенской области еще больше семей смогут рассчитывать на помощь от государства.

Кататься на санках с горки, да и просто гулять вместе с мамой и папой маленький Матвей любит больше всего. Малышу - год и три месяца и, как все дети в этом возрасте, он очень активный и с удовольствием изучает все, что его окружает. И даже дома усидеть на одном месте долго не получается, ведь вокруг - много игрушек и столько разных дел. Семья Новоселовых старается сделать жизнь малыша как можно разнообразней и интересней, а в этом им помогает государство.

С 2018 года они получают ежемесячное пособие, которое назначается при рождении первенца. И если раньше его выплачивали до того, как ребенку исполнится полтора года, то теперь, по поручению президента, выплата продлена до достижения ребенком трех лет. Семья Новоселовых этому очень рада.

«Все дорого, но государство хорошо помогает. Это отдельный кошелек нашей семьи, деньги из которого тратятся только на ребенка. Расходы идут на одежду, средства личной гигиены и питание. Также есть возможность часть отложить на более крупные покупки: зимой - санки, летом - коляски», - рассказала Олеся Новоселова.

Изменения 2020 года при назначении пособия на первенца коснулись и размера самой выплаты. В Пензенской области она выросла до 9817 рублей. Кроме того, если раньше на нее могли претендовать семьи со среднедушевым доходом на одного человека до 14380 рублей, то теперь - до 20682. Под этот критерий попадает большинство семей региона. Родителей просят не затягивать с оформлением пособия, ведь оно назначается со дня обращения.

«Это касается и тех родителей, которые еще не получали выплату. Вторая категория - это те, кому перестали ее начислять в 2019-м в связи с тем, что ребенку исполнилось полтора года, третья - те, кто получали больше установленного среднедушевого дохода», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В регионе пособие на первого ребенка получают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны. Такой поддержкой воспользовались более 5000 семей региона. В 2020-м, по подсчетам специалистов областного минтруда, пособие будет выплачиваться 6000 семей.