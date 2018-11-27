Пензенца зарезали по пути домой

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, костромчанин несколько дней гостил у своей родственницы в Камешкирском районе. Вечером 15 октября он приехал на пензенский вокзал. Пошел поужинать в кафе, пока ждал поезд, и познакомился с 41-летним пьяным мужчиной.

Костромчанин решил проводить нового приятеля домой. По пути они поссорились, через некоторое время начали драться, пензенец достал нож. Тогда гость схватил опасный предмет и несколько раз вонзил его в мужчину. Потерпевший скончался на месте.

После случившегося костромчанин уехал в Нижний Новгород, но полицейские совместно со следователями нашли беглеца. Мужчину заключили под стражу.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».