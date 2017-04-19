Пензенца задержали по подозрению в мошенничестве

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19 апреля 2017, 14:15Криминал
В полицию Пензы обратилась жительница Псковской области. Женщина сообщила, что при попытке через интернет сдать квартиру в аренду она попалась на уловки мошенника и лишилась более 70 тысяч рублей.
Когда потерпевшая разместила на сайте объявление, ей позвонил неизвестный и сказал, что готов внести задаток за квартиру. После злоумышленник говорил о необходимости воспользоваться банковской картой.
«Потерпевшие доверяли ему, сообщали ему номер своей банковской карты, после чего, не думая о том, что они находятся под обманом, следовали указаниям подозреваемого: подходили к банкоматам, и он давал указания о проведении различных манипуляций с карты, в результате он получал доступ к банковским вкладам потерпевшего», - пояснил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.
Таим образом 45-летний житель Пензы похитил деньги еще у жителей Кемеровской области и Мурманска.
По фактам мошеннических действий возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Полицейские напоминают: чтобы не лишиться средств, не следует сообщать незнакомцам трехзначный код безопасности на обороте банковской карты, имя и фамилию, а также свои паспортные данные.
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