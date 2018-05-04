Пензенца забили до смерти и сожгли тело

Следствие выясняет обстоятельства убийства, случившегося, скорее всего, на бытовой почве. Ликвидировав на одной из пензенских мусорных площадок возгорание, пожарные обнаружили труп, о чем сразу сообщили в полицию. Оказалось, смерть наступила не от ожогов, а от многочисленных ударов руками и ногами.

Где жил человек, найденный у мусорной площадки, полиция установила быстро, о его связи с женщиной, любящей устраивать попойки, знали многие во дворе.

«Сотрудники уголовного розыска отправились по данному адресу, опросили гражданку, она пояснила, что накануне к ней пришли двое наглядно знакомых, которые принесли с собой спиртное. В процессе конфликта гости избили потерпевшего и удушили его», - рассказал заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Конфликт случился от того, что на мужчину пожаловалась сожительница, которую он якобы периодически избивает. И гости в воспитательных целях, решили проучить его. В итоге забили так, что тот перестал дышать.

«Решив избавить от тела, они завернули его в ковер, вытащили на улицу и оставили у контейнеров, после чего облили легковоспламеняющиеся жидкостью и подожгли», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Следствие продолжается. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 111 - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», срок лишения свободы может составить до 15 лет.