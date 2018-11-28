Пензенца за попытку дать взятку оштрафовали почти на миллион

Установлено, что 8 октября инспекторы остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Мужчину задержали и посадили в патрульную машину. Чтобы на него не составляли протокол, злоумышленник решил дать взятку. Для этого между сиденьями он положил 29,5 тысяч рублей. Однако попытка откупиться не удалась.

Состоялся суд, пензенцу назначили наказание – штраф 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».