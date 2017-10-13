13 октября 2017, 17:59Криминал Пензенца вытащили из такси и избили В пензенскую полицию обратился мужчина, заявив, что стал жертвой ограбления.

«Около пяти часов утра он возвращался домой из бара на такси. Отъехав недалеко от питейного заведения, автомобиль остановился. Затем незнакомец открыл дверь, вытащил пассажира из машины и начал избивать его. После этого он похитил у него планшет и сумку, в которой находились документы и деньги - около семи тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили причастность 23-летнего пензенца к преступлению. Они задержали его, мужчина признался в содеянном. У него изъяли похищенные вещи, а также часть денег.

Уголовное дело возбудили по статье «грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пишет ИА «Пенза-Пресс».,

Криминал

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