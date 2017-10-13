Пензенца вытащили из такси и избили

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 октября 2017, 17:59Криминал
В пензенскую полицию обратился мужчина, заявив, что стал жертвой ограбления.
«Около пяти часов утра он возвращался домой из бара на такси. Отъехав недалеко от питейного заведения, автомобиль остановился. Затем незнакомец открыл дверь, вытащил пассажира из машины и начал избивать его. После этого он похитил у него планшет и сумку, в которой находились документы и деньги - около семи тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Полицейские установили причастность 23-летнего пензенца к преступлению. Они задержали его, мужчина признался в содеянном. У него изъяли похищенные вещи, а также часть денег.
Уголовное дело возбудили по статье «грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пишет ИА «Пенза-Пресс».,
13 октября 2017, 19:52Белозерцев проверил готовность перинатального центра
13 октября 2017, 19:48В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС
13 октября 2017, 19:35В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома
13 октября 2017, 19:29Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области
13 октября 2017, 19:23В Кузнецке появится сквер, посвященный пограничникам
13 октября 2017, 19:07В Пензе первой гостьей нового сезона «Концертника» стала «Бодарья»
13 октября 2017, 17:59Пензенца вытащили из такси и избили
13 октября 2017, 17:37Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей