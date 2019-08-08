Пензенца возмутил мусор на детской площадке на ул. Карпинского

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08 августа 2019, 11:03Общество
Житель Пензы выложил в одной из групп «ВКонтакте» фото детской площадки, заваленной мусором. Снимок был сделан на улице Карпинского.
На фото видно, что рядом с урной разбросаны многочисленные отходы. По словам автора поста, в этом месте никто не убирается.
«Ни один дворник не подходит уже неделю. Вот так заботятся о чистоте и о детях», - написал пользователь соцсети.
Подписчики группы не согласились с мнением автора, отметив, что к такому состоянию двор привели сами жильцы.
«Сами же накидали! Если полная мусорка, дойдите до другой!» - написала подписчица.
«Устройте субботник подъездом/домом на один час и все уберите. Всем надо, чтобы перед ними прислуживали. Возьмите ситуацию в свои руки», - предложил один из пензенцев.
Информагентство готовит запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, недавно кузнечане обсуждали в соцсетях свалку вдоль дороги от Сухановки к Злобинским дачам. Горы мусора появились в лесном массиве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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