13 июня 2019, 17:06Происшествия

Пензенца увезли в больницу после ДТП на трассе

В Пензе на 629 километре трассы М-5 «Урал» произошла авария.

По предварительным данным, 12 июня в 12.00 автомобиль ZAZ Chance, которым управлял 23-летний водитель, сбил 27-летнего пешехода.

В результате аварии парень получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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