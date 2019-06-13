Пензенца увезли в больницу после ДТП на трассе

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13 июня 2019, 17:06Происшествия
В Пензе на 629 километре трассы М-5 «Урал» произошла авария.
По предварительным данным, 12 июня в 12.00 автомобиль ZAZ Chance, которым управлял 23-летний водитель, сбил 27-летнего пешехода.
В результате аварии парень получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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