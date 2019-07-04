04 июля 2019, 13:33Общество

Пензенца удивил «замаскированный» светофор в центре города

Житель Пензы написал в соцсети пост с возмущением, ему не понравилось, что светофор около Центрального рынка почти не просматривается.

На опубликованном фото видно, что светофор практически полностью закрыли ветки рядом растущего дерева. Кроме того, пользователи в комментариях отметили, что объект еще и не работает, а другие заметили иные недостатки.

«В глаза бросаются раздолбанные бордюры, которые установили года два назад. Раньше были бордюры с арматурой и камнями внутри, целые стояли много лет, а теперь – расходник», - поделился мнением пензенец, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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