Пензенца удивил «замаскированный» светофор в центре города

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04 июля 2019, 13:33Общество
Житель Пензы написал в соцсети пост с возмущением, ему не понравилось, что светофор около Центрального рынка почти не просматривается.
На опубликованном фото видно, что светофор практически полностью закрыли ветки рядом растущего дерева. Кроме того, пользователи в комментариях отметили, что объект еще и не работает, а другие заметили иные недостатки.
«В глаза бросаются раздолбанные бордюры, которые установили года два назад. Раньше были бордюры с арматурой и камнями внутри, целые стояли много лет, а теперь – расходник», - поделился мнением пензенец, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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