Пензенец стал лучшим дворовым тренером России

Учитель физкультуры из Пензы признан лучшим дворовым тренером России. Он получил награду на четвертом всероссийском фестивале, который состоялся в Новосибирске и объединил 450 юных спортсменов и 40 наставников из 20 регионов страны.

Дмитрий Акчурин получил заветную награду из рук выдающегося отечественного борца, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина и не проигравшей ни разу за всю профессиональную карьеру спортсменки, трехкратной олимпийской и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.

«Когда мне позвонили и сказали, что необходимо ехать в Новосибирск на открытый фестиваль, конечно, удивился и обрадовался, что заметили мою работу. Среди заслуг - призовые места в дворовом хоккее на протяжении трех лет и два года подряд брали кубок депутатов ЗакСобра по футболу. Считаю, что это позволило номинировать меня на это звание», - рассказал Дмитрий Акчурин.

Он занимается с детьми восемь лет. Летом проводит тренировки по футболу, баскетболу и пляжному волейболу, зимой - по хоккею.

Победитель всероссийского конкурса приветствовал участников спартакиады трудовых коллективов предприятий и организаций Пензы. В соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, приняли участие представители организаций Октябрьского района. В гимназии №13 любители спорта и приверженцы здорового образа жизни встречаются восьмой год подряд.

«Многие ребята, после смены на заводе, идут в зал, где занимаются физкультурой, ведут активный и подвижный образ жизни», - сказал инструктор по спорту на предприятии Владислав Журавлев.

Сильнейших определят в личном зачете - по дартсу, настольному теннису и игре в шахматы, а также в командном зачете - в мини-футболе и волейболе.