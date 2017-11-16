Пензенца смутило плохое освещение возле монумента «Катюша»

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16 ноября 2017, 10:03Общество
Пензенцы жалуются на отсутствие освещения на пересечении улиц Баумана и Свердлова.
О проблеме житель города написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Сейчас проходят последние работы по ремонту Свердловского моста. Все красиво и освещение есть. А вот есть поворот после памятника «Катюша», где находятся какие-то склады. Там совсем нет освещения вплоть до железнодорожных мостов. Многие ходят с работы там. Там есть линии электросетей. Хоть бы несколько фонарей там поставили. Очень было бы неплохо. На железной дороге сейчас тоже не включают освещение», - сообщил он, прикрепив к обращению фото.
Информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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