16 ноября 2017, 10:03Общество Пензенца смутило плохое освещение возле монумента «Катюша» Пензенцы жалуются на отсутствие освещения на пересечении улиц Баумана и Свердлова.

О проблеме житель города написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Сейчас проходят последние работы по ремонту Свердловского моста. Все красиво и освещение есть. А вот есть поворот после памятника «Катюша», где находятся какие-то склады. Там совсем нет освещения вплоть до железнодорожных мостов. Многие ходят с работы там. Там есть линии электросетей. Хоть бы несколько фонарей там поставили. Очень было бы неплохо. На железной дороге сейчас тоже не включают освещение», - сообщил он, прикрепив к обращению фото.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы

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