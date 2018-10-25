Пензенца с ребенком едва не сбили на пешеходном переходе. ВИДЕО

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25 октября 2018, 17:08Общество
В Пензе на перекрестке улиц Кирова и Свердлова 25 октября автолюбитель снял на камеру опасный маневр иномарки.
Пользователь опубликовал запись с камеры видеорегистратора в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина с ребенком переходит дорогу по «зебре», и вдруг перед ними появляется иномарка, которая на скорости проносится мимо. Отец успел только остановиться и ударить ногой по двери авто.
Напомним, согласно статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, за непропуск пешехода на «зебре» водитель может получить штраф от 1500 до 2500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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