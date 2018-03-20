Пензенца признали виновным в гибели знакомой после аварии

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20 марта 2018, 10:01Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области осудили мужчину, который в нетрезвом виде учинил смертельное ДТП.
Следствие установило, что летом 2017 года мужчина повез свою 48-летнюю знакомую из села Кижеватово в город Сурск, при этом он был пьян. По пути на трассе М-5 «Урал» пензенец не справился с управлением, его автомобиль «ВАЗ-21150» съехал на обочину и перевернулся несколько раз.
В результате аварии пассажирка получила травмы и скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы в колонии общего режима. Также на три года пензенца лишили права управления транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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