Пензенца признали виновным в гибели знакомой после аварии

Следствие установило, что летом 2017 года мужчина повез свою 48-летнюю знакомую из села Кижеватово в город Сурск, при этом он был пьян. По пути на трассе М-5 «Урал» пензенец не справился с управлением, его автомобиль «ВАЗ-21150» съехал на обочину и перевернулся несколько раз.

В результате аварии пассажирка получила травмы и скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы в колонии общего режима. Также на три года пензенца лишили права управления транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».