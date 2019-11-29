Пензенца привлекли к ответственности за комментарий в соцсети

Летом 31-летний житель Пензы разместил в Сети комментарий, который привлек внимание сотрудников регионального управления ФСБ России.

В записи усматривалась попытка возбудить ненависть и вражду в отношении группы лиц по признакам национальности.

Материалы, собранные по итогам проверки, были направлены в прокуратуру. В надзорном органе приняли решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд постановил оштрафовать пензенца на 10 тысяч рублей.

«Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».