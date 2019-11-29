Пензенца привлекли к ответственности за комментарий в соцсети

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29 ноября 2019, 17:08Общество
Летом 31-летний житель Пензы разместил в Сети комментарий, который привлек внимание сотрудников регионального управления ФСБ России.
В записи усматривалась попытка возбудить ненависть и вражду в отношении группы лиц по признакам национальности.
Материалы, собранные по итогам проверки, были направлены в прокуратуру. В надзорном органе приняли решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд постановил оштрафовать пензенца на 10 тысяч рублей.
«Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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