Пензенца посмертно наградили Орденом Мужества

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28 июня 2017, 14:04Общество
Орден Мужества - посмертно. Указом президента России награжден погибший при исполнении воинского долга в Сирии пензенец Павел Казаченков. Военную награду родителям капитана передали в городской администрации.
На встрече с мэром и главой Пензы родители Павла Казаченкова выглядят подавлено. 28 июня им вручили государственную награду, которой их сын был удостоен посмертно. Он погиб в Сирии в феврале.
«Сложно найти слова утешения для родных и близких. Единственное о чем я хотел сказать, что такими как он, мы гордимся. Я уверен, что память о нем будет сохранена в школе, в которой учился, в наших сердцах, сердцах всех жителей», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения, капитан Павел Казаченков окончил кадетскую школу №46, после была учеба в пензенском артиллерийском инженерном институте и служба в Нижнем Новгороде. В феврале 2017-го пензенец погиб при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Ему был 31 год.
За отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, указом президента России Павел Казаченков награжден Орденом Мужества.
«Он решил посвятить себя полностью защите Отечества, нас с вами. Я горд за сына», - сказал отец Павла Казаченкова Андрей Казаченков.
Память Павла Казаченкова почтили минутой молчания.
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