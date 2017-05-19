21 мая 2017, 14:47Криминал

Пензенца подозревают в совершении серии преступлений

Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи из дома жителя Пензы. По его словам, неизвестный проник в его комнату и забрал телевизор.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, предположительно, телевизор взял 29-летний местный житель. Он вошел в незапертую комнату и забрал чужое имущество. Телевизор пензенец продал прохожему, деньги потратил на спиртное.

«В ходе следствия также установлена причастность подозреваемого к краже мобильного телефона и продаже имущества, добытого преступным путем. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — отметили в управлении.

Мужчина заключен под стражу.

Криминал
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