Пензенца подозревают в поджоге машины бывшей жены

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09 августа 2018, 15:34Криминал
В Первомайском районе города Пензы сгорела иномарка. Полицейские установили, что происшествие носит криминальный характер.
Установлено, что 27-летняя пензячка приехала с работы на Mitsubishi 1996 года выпуска и припарковала его возле своего дома. Вечером машина сгорела дотла, о случившемся женщине рассказал сосед на следующее утро.
Очевидцы происшествия пояснили сотрудникам полиции, что незадолго до пожара видели, как к иномарке на «ГАЗеле» подъезжал неизвестный, затем скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний экс-супруг пензячки. Отмечено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал полицейским, что когда поджигал машину, был пьян и не осознавал последствий.
По факту умышленного уничтожения имущества возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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