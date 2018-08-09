Пензенца подозревают в поджоге машины бывшей жены

Установлено, что 27-летняя пензячка приехала с работы на Mitsubishi 1996 года выпуска и припарковала его возле своего дома. Вечером машина сгорела дотла, о случившемся женщине рассказал сосед на следующее утро.

Очевидцы происшествия пояснили сотрудникам полиции, что незадолго до пожара видели, как к иномарке на «ГАЗеле» подъезжал неизвестный, затем скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний экс-супруг пензячки. Отмечено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал полицейским, что когда поджигал машину, был пьян и не осознавал последствий.

По факту умышленного уничтожения имущества возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».