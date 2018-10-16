Пензенца подозревают в отмывании денег за наркотики

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16 октября 2018, 13:33Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело по факту легализации крупной суммы.
В процессе расследования уголовного дела, касающегося незаконного сбыта наркотиков, вскрылся новый факт. Установлено, что один из десяти фигурантов – 28-летний уроженец Иссинского района – легализовал 455 617,04 рублей. Эти деньги злоумышленники получили от продажи запрещенных веществ.
Мужчина отмыл деньги, совершив ряд финансовых операций с использованием виртуальных кошельков через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Расследование уголовных дел продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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