Пензенца подозревают в отмывании денег за наркотики

В Пензе возбудили уголовное дело по факту легализации крупной суммы.

В процессе расследования уголовного дела, касающегося незаконного сбыта наркотиков, вскрылся новый факт. Установлено, что один из десяти фигурантов – 28-летний уроженец Иссинского района – легализовал 455 617,04 рублей. Эти деньги злоумышленники получили от продажи запрещенных веществ.

Мужчина отмыл деньги, совершив ряд финансовых операций с использованием виртуальных кошельков через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Расследование уголовных дел продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».