Пензенца подозревают в краже из магазина

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17 апреля 2018, 19:56Криминал
В Пензе задержан подозреваемый в краже из магазина. Как оказалось, он совершил преступление, будучи пьяным. Протрезвев, мужчина оказался совсем не рад своим воспоминаниям.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый, им оказался ранее судимый 26-летний житель Пензенской области. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся», - прокомментировала следователь отдела №4 СУ УМВД России по Пензе Светлана Артюшонкова.
Однако раскаяние случилось лишь после задержания злоумышленника. В день совершения проступка, похищенные из кассы 20 тысяч рублей, он потратил на собственные нужды. А с места происшествия уехал благородно - на такси.
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