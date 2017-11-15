Пензенца осудили за жестокое убийство пенсионерки

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15 ноября 2017, 12:01Криминал
В Санкт-Петербурге в квартире нашли тело пожилой женщины со следами пыток. Виновными в преступлении признали двух мужчин, один из них – житель города Пензы.
По данным следствия, в квартире на улице Торжковской 49-летний уроженец Магадана и 28-летний пензенец издевались над пенсионеркой. 85-летняя женщина не выдержала пыток и скончалась. Из квартиры похитили 162 тысячи рублей, шесть сберкнижек и документы на квартиру, которая стоит 4 миллиона 500 тысяч рублей. Мужчин удалось разыскать спустя месяц после содеянного, сообщает ФАН.
Суд приговорил пензенца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его подельника – к десяти, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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