Пензенца оштрафовали за невыплату подчиненным 29,5 млн руб

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25 мая 2017, 15:03Криминал
В Пензе руководителя 11 строительных организаций осудили за невыплату заработной платы работникам.
По данным следствия, мужчина с июня 2015 года по январь 2016-го полностью и частично не выплачивал заработную плату работникам, хотя имел для этого финансовые возможности.
«Потерпевшими признаны 351 человек. Общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей. В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа - 250 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Приговор в законную силу не вступил.
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