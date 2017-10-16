16 октября 2017, 17:33Происшествия Пензенца ограбили ночью на улице Леонова Пензенца задержали по подозрению в грабеже.

52-летний мужчина заявил в полицию о том, что стал жертвой ограбления.

«Ночью на улице Леонова неизвестный сорвал с его шеи цепочку и крестик из желтого металла и скрылся», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего пензенца. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Его задержали, он признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье «грабеж», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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