Пензенца ограбили ночью на улице Леонова

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16 октября 2017, 17:33Происшествия
Пензенца задержали по подозрению в грабеже.
52-летний мужчина заявил в полицию о том, что стал жертвой ограбления.
«Ночью на улице Леонова неизвестный сорвал с его шеи цепочку и крестик из желтого металла и скрылся», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего пензенца. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Его задержали, он признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье «грабеж», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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