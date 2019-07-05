Пензенца ограбил приехавший на заработки иностранец

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05 июля 2019, 13:04Криминал
В Железнодорожном районном суде Пензы вынесли решение по делу о грабеже, совершенном с применением насилия.
По имеющимся данным, гражданин Кыргызстана приехал в Россию работать, жил у своих знакомых. 13 февраля мужчина пошел в бар, там он заметил пензенца, который вышел из заведения и стал ловить такси. Иностранец последовал за ним на улицу, избил, осмотрел карманы и рюкзак. В итоге негодяй нашел деньги и убежал.
Иностранного гражданина задержали, на суде он не признавался, что взял деньги. Однако это доказали записи с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Мужчину приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Срок для обжалования еще не истек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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