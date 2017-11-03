03 ноября 2017, 12:33Криминал Пензенца обвиняют в убийстве собутыльника табуретом 42-летнего пензенца обвиняют в убийстве и уклонении от административного надзора.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа мужчина с двумя приятелями выпивал в гараже в районе улицы Урицкого. В процессе общения между двоими мужчинами произошел конфликт. Тогда пензенец схватил табурет и избил им 52-летнего оппонента. Также он бил его руками и ногами.

Утром 21 августа, обнаружив, что мужчина скончался, он вместе со вторым приятелем отнес тело в кусты. Труп обнаружил случайный прохожий.

«В апреле суд в отношении обвиняемого, который ранее уже был судим, установил административный надзор на восемь месяцев. Ему было запрещено посещать развлекательные центры, клубы, бары, рестораны и другие места, связанные с распитием спиртных напитков. Кроме того, мужчина был обязан являться в органы внутренних дел по месту жительства два раза в месяц для регистрации», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Однако обвиняемый не явился в отдел. Тогда мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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