10 ноября 2017, 12:31Криминал Пензенца обвиняют в изнасиловании женщины у пруда 24-летнего пензенца подозревают в изнасиловании и угрозе убийством.

По данным следствия, преступления произошли утром 29 июля у пруда около больницы №6.

«Мужчина, находясь в состоянии опьянения, встретил двух женщин. Одну он несколько раз ударил и пригрозил убить, другую изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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