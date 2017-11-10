Пензенца обвиняют в изнасиловании женщины у пруда

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10 ноября 2017, 12:31Криминал
24-летнего пензенца подозревают в изнасиловании и угрозе убийством.
По данным следствия, преступления произошли утром 29 июля у пруда около больницы №6.
«Мужчина, находясь в состоянии опьянения, встретил двух женщин. Одну он несколько раз ударил и пригрозил убить, другую изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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