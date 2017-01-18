Пензенца обокрали, угрожая пассатижами и отверткой

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18 января 2017, 19:02Криминал
29-летнего жителя Пензы в собственной машине ограбили новые знакомые. Злоумышленники грозились убить мужчину и угнать его автомобиль.
«Полицейские опросили потерпевшего, со слов которого в салоне автомашины он распивал алкогольные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился незадолго до совершения преступления. В процессе распития мужчины стали причинять потерпевшему телесные повреждения, требовать денежные средства и иные ценности», - сообщил старший следователь отдела №1 СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.
«Отвертку приставили мне к горлу, сказали, чтобы отдавал все, что у меня есть. Достали пассатижи, говорят: мы тебе будем губы рвать», - рассказал потерпевший.
Ради сохранения жизни потерпевшему пришлось пожертвовать автомагнитолой и обручальным кольцом.
Когда злоумышленников задержали стражи порядка, те уже продали похищенные вещи.
По факту грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением насилия возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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