18 января 2017, 19:02Криминал Пензенца обокрали, угрожая пассатижами и отверткой 29-летнего жителя Пензы в собственной машине ограбили новые знакомые. Злоумышленники грозились убить мужчину и угнать его автомобиль.

«Полицейские опросили потерпевшего, со слов которого в салоне автомашины он распивал алкогольные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился незадолго до совершения преступления. В процессе распития мужчины стали причинять потерпевшему телесные повреждения, требовать денежные средства и иные ценности», - сообщил старший следователь отдела №1 СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.



«Отвертку приставили мне к горлу, сказали, чтобы отдавал все, что у меня есть. Достали пассатижи, говорят: мы тебе будем губы рвать», - рассказал потерпевший.

Ради сохранения жизни потерпевшему пришлось пожертвовать автомагнитолой и обручальным кольцом.

Когда злоумышленников задержали стражи порядка, те уже продали похищенные вещи.

По факту грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением насилия возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Криминал

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