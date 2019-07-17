Пензенца насмешила корова на заднем сидении авто. ВИДЕО

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17 июля 2019, 10:01Общество
Пензенец снял на видео нобычного пассажира легковушки. Ролик он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
«Крупный рогатый скот - с комфортом на заднем сидении», - прокомментировал он происходящее.
Надо отметить, что животное, судя по видео, вело себя спокойно.
Ролик набрал почти шесть тысяч просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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