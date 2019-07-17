17 июля 2019, 10:01Общество

Пензенца насмешила корова на заднем сидении авто. ВИДЕО

Пензенец снял на видео нобычного пассажира легковушки. Ролик он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Крупный рогатый скот - с комфортом на заднем сидении», - прокомментировал он происходящее.

Надо отметить, что животное, судя по видео, вело себя спокойно.

Ролик набрал почти шесть тысяч просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 69

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