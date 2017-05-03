Пензенца избил и ограбил собутыльник

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03 мая 2017, 19:43Криминал
Сначала избили, а после ограбили. Так поплатился за оскорбления один из жителей Пензы.
Компания мужчин распивала спиртные напитки. А после, когда уже все были изрядно пьяны, между двумя пензенцами завязалась ссора, которая стремительно переросла в драку.
«Я начал его избивать, потому что он не заступился за своего родственника, а он просто сидел и наблюдал. Меня это задело», - признался задержанный.
Злоумышленник накинулся на своего собутыльника. После того как пострадавший перестал сопротивляться, мужчина забрал у него сотовый телефон.
«Похищенным телефоном мужчина распорядился по своему усмотрению. Впоследствии телефон был изъят сотрудниками полиции и был направлен на экспертизу, после которой он будет возвращен владельцу», - сообщил старший следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Роман Казенов.
37-летний житель Пензы уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство, кражу и наркотики. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
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