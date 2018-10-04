Пензенца два года считали умершим из-за ошибки экспертов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2018, 13:07Общество
Житель Пензы сообщил о том, что ему незаконно перестали платить пенсию. Выяснилось, что из-за ошибки госорганов Улан-Удэ мужчину признали умершим.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2016 года в судмедэкспертизу Улан-Удэ доставили труп мужчины, который, со слов его сожительницы, являлся уроженцем Москвы 1952 года рождения. Однако сотрудники не указали место рождения умершего и перепутали год, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В результате было выдано медицинское свидетельство о смерти уроженца Тирасполя, который является жителем Пензы и никогда не был в Бурятии. Сведения о персональных данных работники взяли из информационной базы органов внутренних дел. Из-за этого с января 2018 года мужчине перестали платить пенсию, так как он считался умершим.
Пензенец обратился в прокуратуру. Так, в суд города Улан-Удэ направили иск о признании справки о смерти живого человека недействительной.
«В настоящий момент решение суда исполнено. Выплата пенсии восстановлена, образовавшаяся за восемь месяцев задолженность погашена», - добавили в пресс-службе.
04 октября 2018, 13:29Пензенская область – в числе регионов с высокой устойчивостью
04 октября 2018, 13:07Пензенца два года считали умершим из-за ошибки экспертов
04 октября 2018, 12:26«Народный контроль» проверил качество товаров в магазинах Пензы
04 октября 2018, 12:04Школы Пензенской области получили дополнительные деньги на ремонт
04 октября 2018, 11:31В Каменском районе столкнулись легковушка и «КамАЗ»
04 октября 2018, 11:07В Пензенской области за неделю заболели ОРВИ более 2000 человек
04 октября 2018, 10:35В Спасске вспыхнул деревянный дом
04 октября 2018, 10:09«Единая Россия» предлагает сохранить субсидии на благоустройство дворов и малых городов...