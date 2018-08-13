Пензенца через суд пытались лишить зарплаты обанкротившейся компании

В Пензе суд защитил мужчину, у которого хотели отобрать более 203 тысяч рублей, выданных в качестве заработной платы.

По решению Арбитражного суда Москвы, организацию признали банкротом, был назначен конкурсный управляющий. Он пытался вернуть деньги, которые были выплачены ее работнику, - 203 060 рублей.

«Установлено, что мужчина работал в организации с 1 апреля 2014 г. по 18 марта 2016 г. Все указанные суммы были получены им в качестве заработной платы согласно условиям трудового договора, что подтверждено копиями расчетных листков», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Доказательств того, что работник получил спорную сумму либо была допущена расчетная ошибка, конкурсный управляющий не предоставил. Поэтому в исковых требованиях ему было отказано. Данное решение не вступило в законную силу.

Конкурсный управляющий назначается Арбитражным судом после того, как компанию должника официально признают банкротом.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».