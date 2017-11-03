03 ноября 2017, 15:02Общество Пензенца через суд обязали пустить рабочих для замены лопнувшей трубы Пензенская управляющая компания обратилась в суд, чтобы получить доступ в одну из квартир для проведения там ремонта.

Согласно материалам дела, пензенцы обратились в управляйку из-за протекающего стояка горячей воды. Оказалось, что трубу ГВС установил собственник вышерасположенной квартиры самостоятельно. Неоднократно между этажами она прорывалась. Как показала проверка, дальнейшая эксплуатация трубы невозможна, необходимо ее заменить.

«Ответчик оспаривал необходимость доступа в его квартиру. Он считал, что достаточно заменить участок трубы в нижерасположенной квартире. Суд предлагал назначить по делу экспертизу, но мужчина отказался», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы.

Суд пришел к выводу, что ремонт на трубопроводе ГВС невозможен без доступа к коммуникациям из квартиры ответчика. Его действия признаны неправомерными.

Решение суда не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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