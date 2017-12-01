Пензенца будут судить за кражу элитного алкоголя

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03 декабря 2017, 16:02Общество
Зашел купить недорогой алкоголь, а украл элитный. Объяснить свой поступок 22-летний житель Пензы не может.
«Подошел к витрине с виски, взял и выбежал из магазина. За мной вышел охранник и попросил остановиться. Я останавливаться не стал, поднял бутылку, сказал, чтобы он отошел от меня и убежал в сторону дома», - рассказал молодой человек.
«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Полицейским потребовалось полтора часа, чтобы установить личность предполагаемого злоумышленника и задержать его. Им оказался 22-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления», - пояснила Ольга Евдокимова, начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области.
В содеянном молодой человек раскаялся. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Пензенцу может грозить до 7 лет лишения свободы.
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