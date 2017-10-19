Пензецы просят облагородить фасад дома на ул. Московской

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19 октября 2017, 17:09Общество
Пензенцы жалуются на обшарпанный фасад дома в центре города – на ул. Московской.
Об этом горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Когда будет покрашен фасад дома на ул. Московской, 36/8, в котором когда-то был магазин «Снежок»? Этот дом, - пожалуй, самое главное лицо улицы Московской, его видно издалека, и он имеет совсем не презентабельный вид, фасад - обшарпанный и облезлый. О его обновлении говорили еще к 350-летию Пензы, но прошли годы, а фасад дома так и портит общую картину главной улицы города. И я не думаю, что жители дома должны за свой счет красить фасад», - считает он.
Информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы для того, чтобы разобраться в ситуации, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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