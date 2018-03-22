Пензецев просят помочь погорельцам из Никольска

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22 марта 2018, 17:08Общество
Телерадиокомпания «Экспресс» совместно с пензенским отделением Российского союза спасателей объявляет о старте благотворительной акции (0+) по сбору средств вещей для жителей Никольска, пострадавших в крупном пожаре и оставшимся без крыши над головой.
Пензенцев просят оказать посильную помощь погорельцам. Им требуются одежда для взрослых и детей разных возрастов (чистая и в хорошем состоянии), продукты питания длительного хранения (крупы, консервы и т.д.), постельное белье (простыни, наволочки, подушки и проч.), бытовые принадлежности.
Вещи можно принести по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 34 (поисково-спасательная служба, вход – в начале Олимпийской аллеи). Сбор вещей и средств проходит с 22 по 26 марта включительно.
Финансовые средства можно перечислять на реквизиты благотворительного фонда Никольского района "Хрустальный дар" с комментарием "Пострадавшим в пожаре Никольске".
ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский,
БИК 045655716
К/р 30101810000000000716 некоммерческая организация благотворительного фонда Никольского района «Хрустальный дар» р/с 40703810718170000124
ИНН 5826102799
Напомним, 21 марта на на ул. Стахановской в Никольске загорелся и частично обрушился барак.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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