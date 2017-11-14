Пензе на покупку автобусов выделили миллион

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14 ноября 2017, 15:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о выделении субсидий из регионального бюджета на «возмещение части затрат перевозчиков по приобретению транспортных средств».
Городу Пензе, согласно документу, выделяется около миллиона рублей. По мнению экспертов, речь может идти о покупке автобусов на газомоторном топливе.
Напомним, обилие маршрутных такси в городе вызывает недовольство горожан. В частности, масса нареканий – из-за нарушений маршрутчиками Правил дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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