14 ноября 2017, 15:33Общество Пензе на покупку автобусов выделили миллион Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о выделении субсидий из регионального бюджета на «возмещение части затрат перевозчиков по приобретению транспортных средств».

Городу Пензе, согласно документу, выделяется около миллиона рублей. По мнению экспертов, речь может идти о покупке автобусов на газомоторном топливе.

Напомним, обилие маршрутных такси в городе вызывает недовольство горожан. В частности, масса нареканий – из-за нарушений маршрутчиками Правил дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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