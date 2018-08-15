Пензчячка погибла от рук пьяного возлюбленного

По данным следствия, с 2015 года влюбленные жили в квартире по проспекту Победы. Мужчина перебивался случайными заработками, его спутница жизни нигде не работала. В начале августа 2018 года к ним в гости пришел знакомый, втроем они начали выпивать. Вечером, после ухода гостя, пензенец пошел в магазин, чтобы купить еще алкоголя. Вернувшись, он начал стучать в дверь, но вторая половинка не открывала ему.

Поскольку дверная ручка была подперта изнутри лишь деревянным бруском, мужчине удалось попасть внутрь. Оказавшись в квартире, сожитель, разозлившись на женщину, схватил брусок и избил им возлюбленную. После этого дебошир выпил и лег спать. Утром следующего дня, осознав, что любимая скончалась, он перетащил ее тело в ванную, а сам убежал.

Тело погибшей обнаружили полицейские, которых через несколько дней вызвали соседи.

«Мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».