Пензчячка погибла от рук пьяного возлюбленного

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15 августа 2018, 17:59Криминал
Жителя Пензы подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшем по неосторожности ее смерть.
По данным следствия, с 2015 года влюбленные жили в квартире по проспекту Победы. Мужчина перебивался случайными заработками, его спутница жизни нигде не работала. В начале августа 2018 года к ним в гости пришел знакомый, втроем они начали выпивать. Вечером, после ухода гостя, пензенец пошел в магазин, чтобы купить еще алкоголя. Вернувшись, он начал стучать в дверь, но вторая половинка не открывала ему.
Поскольку дверная ручка была подперта изнутри лишь деревянным бруском, мужчине удалось попасть внутрь. Оказавшись в квартире, сожитель, разозлившись на женщину, схватил брусок и избил им возлюбленную. После этого дебошир выпил и лег спать. Утром следующего дня, осознав, что любимая скончалась, он перетащил ее тело в ванную, а сам убежал.
Тело погибшей обнаружили полицейские, которых через несколько дней вызвали соседи.
«Мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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