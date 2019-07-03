Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях

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03 июля 2019, 14:06Общество
В Пензенской области почти вдвое снизилось число семей, получивших квартиры для улучшения жилищных условий. При этом уменьшилось и количество нуждающихся в такой процедуре.
Согласно Пензастату, в 2014 году число семей, переехавших в новые квартиры, было 1200, в 2018-ом – 679. Число супругов с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уменьшилось 14232 до 12160.
Удельный вес состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в общем числе семей в 2014 году составлял 2,6%, в 2018-ом – 2,2%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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