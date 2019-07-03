Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях

В Пензенской области почти вдвое снизилось число семей, получивших квартиры для улучшения жилищных условий. При этом уменьшилось и количество нуждающихся в такой процедуре.

Согласно Пензастату, в 2014 году число семей, переехавших в новые квартиры, было 1200, в 2018-ом – 679. Число супругов с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уменьшилось 14232 до 12160.

Удельный вес состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в общем числе семей в 2014 году составлял 2,6%, в 2018-ом – 2,2%, пишет ИА «Пенза-Пресс».