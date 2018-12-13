В пензенском УФАС прокомментировали рост цен на хлеб и бензин

В управлении Федеральной антимонопольной службы Пензенской области подвели предварительные итоги 2018 года. По словам антимонопольщиков, чаще всего закон нарушается при проведении аукционов. Несоблюдение правил чаще всего касается картельных сговоров.

Незаконно обогатились на сумму около 500 миллионов рублей. Сотрудники регионального УФАС называют дело о нарушении антимонопольного законодательства двумя дорожными организациями в сфере ремонта дорог самым громким за 2018 год. Пензенские антимонопольщики установили, что компании подыгрывали друг другу на аукционах.

«В рамках дела было установлено, что при проведении трех аукционов по ремонту дорого Пензы в 2017 году, общество «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» поочередно делали ценовые предложения таким образом, что первая компания снижала начальную максимальную стоимость контракта, а вторая повышала», - рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий УФАС по Пензенской области Валентина Пегова.

Большинство нарушений антимонопольного законодательства на территории региона связаны как раз с антиконкурентными соглашениями между хозяйствующими субъектами и органами власти, в том числе - в рамках реализации федеральных программ. Их количество, по сравнению с 2017 годом, увеличилось почти вдвое.

«В рамках государственных программ проводилось строительство детских домов и школ. Такие нарушения были в Нижнеломовском и Кузнецком районах, где выделялись денежные средства в виде субсидий. Вместо того, чтобы проводить торги на строительства социально-значимых объектов, администрации осуществляли выкуп готового объекта», - прокомментировала руководитель УФАС по Пензенской области Елена Демидова.

В сфере ценообразования региональным управлением серьезных нарушений в 2018 году не выявлено. Даже в связи с ростом цен на пензенские хлебобулочные изделия и бензин. В первом случае выяснилось, что причина в подорожании сырья, то есть муки. Она поставляется из других регионов, поэтому проверку по факту обоснованности цен на хлеб будут проверять в центральном аппарате ФАС России. Весеннее же повышение цен на бензин было связано с увеличением акцизов на ГСМ и топливо.

«В настоящий момент не зафиксированного такого увеличения, только среди независимых заправочных станций. Антимонопольный орган с июня 2018 года осуществляет на рынке реализации нефтепродуктов контроль в ежедневном режиме», - сказала начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий УФАС по Пензенской области Валентина Пегова.

Среди самых значимых событий 2018 года, не связанных с нарушением закона, - подписание соглашения между федеральной антимонопольной службой России и губернатором Пензенской области в рамках реализации национального плана.