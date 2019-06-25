Пенза заняла 15 место в рейтинге самых агрессивных городов России

Независимое агентство Zoom Market в июне 2019 года провело социологический опрос, на основе которого составило рейтинг городов с самыми агрессивными жителями, в него вошла и Пенза.

По данным агентства, в лидерах - Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск, Пенза заняла 15 строчку. Люди отвечали на вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию и как часто ее проявляют по отношению к ним.



Опрос проводился путем личного интервьюирования в 25 городах страны, всего охвачено 3000 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».