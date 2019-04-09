Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» приступило к сезонным работам. После зимы специалисты расчищают и благоустраивают общественные территории, заготавливают рассаду. Через несколько недель на городских улицах и в скверах начнут разбивать цветочные клумбы. Какое оформление зеленых зон выбрали в 2019 году, рассказали мэру Виктору Кувайцеву.

У цветоводов предприятия «Зеленое хозяйство» началась кропотливая и трудоемкая работа. Они приступили к пикировке рассады. От ее качества зависит здоровье и внешний вид растений. К пересадке готовят цинерарию, которая хорошо подходит для окантовки клумб.

Розы, герань, герберы, бегонии и катарантусы еще не распустились, но уже известно, что городские улицы украсят 306 тысяч цветов. Еще 60 тысяч отправят в организации и предложат жителям.

Теплицы МУПа осмотрел Виктор Кувайцев. Его интересовало, как на предприятии подготовились к сезонным работам.

«Подготовили райдеры, кусторезы, но придется докупить несколько триммеров. Каждый год выходят из строя 10 штук из 40», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслав Голохвастов.

Градоначальнику также показали эскизы будущих цветников. Впервые в 2019 году большую клумбу разобьют на улице 8 Марта. Композицию из петуний, бархоток и алиссумов посвятят 80-летию области.

Из вазонов на газоны цветочную рассаду начнут пересаживать с начала мая. Большая работа запланирована в сквере Пушкина, где в 2019-м планируют провести реконструкцию.

Пенза встретит День Победы ухоженной и цветущей. А пока специалисты расчищают цветники и проводят санитарную очистку скверов и парков. Привести в порядок общественные территории должны до конца апреля.