Пенза впервые с 2012 примет международный турнир по теннису

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20 августа 2019, 19:18Спорт
Спортсменки со всего мира поборются за очки женского теннисного тура на пензенских кортах. С 26 августа по 1 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» под эгидой ITF [International Tennis Federation] пройдет международный турнир Penza Open 2019 (0+). Соревнования такого ранга город примет впервые с 2012 года.
Софья Смагина заново привыкает к тренировкам в Пензе, где выросла и делала первые шаги в спорте. Сейчас она живет и тренируется в США, но на предложение приехать в родной город и выступить на международном турнире согласилась без раздумий. Спортсменке помогают готовиться к играм ее бывшие наставники. Как отмечает сама теннисистка, у тренеров из разных стран очень сильно отличается подход.
«Там больше нужно исполнять то, что говорят, а здесь можно договориться. Тренеры с нами разговаривают, общаются. Конечно, это один из долгожданных турниров. Я очень давно мечтала дома сыграть на профессиональных соревнованиях, показать всем, на что способна», - рассказала она.
Для участия в турнире Penza Open 2019 заявились более 300 спортсменок, однако в финальной сетке останутся около 100 девушек. На пензенских кортах выступят теннисистки из Великобритании, Турции, Сербии, Франции, Испании и других стран. Неплохие шансы на победу - и у россиянок. Кроме Софьи Смагиной, на турнире выступит Виталия Дьяченко, которая стала первой сеяной [спортсмен, который имеет некоторые привилегии при определении турнирной сетки и не участвует в жеребьевке].
Девушки будут соревноваться как в одиночном, так и в парном разрядах. Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов.
«В 2018 году, когда проводилась спартакиада молодежи России, к нам приезжал вице-президент федерации тенниса России Владимир Лазарев. Он посетил эти корты и сказал, что на них обязательно должен пройти турнир высокого уровня, потому что они отвечают европейским требованиям. С этого и зародилась идея, которая скоро реализуется», - сказал вице-президент федерации тенниса Пензенской области Павел Онищенко.
Параллельно с этим на кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» пройдет детский турнир Junior Penza Cup (0+), участниками которого станут 64 теннисиста из России, Франции, Армении и Кипра.
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