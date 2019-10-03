В Пензе впервые пройдет Чемпионат России по бильярду

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2019, 19:16Спорт
С 7 по 13 октября регион примет Чемпионат России (0+) по свободной пирамиде среди мужчин и женщин. И это, без преуменьшения, значимое событие в истории пензенского спорта, потому что область впервые принимает соревнования такого масштаба.
Впервые в истории пензенского спорта регион принял Чемпионат России по бильярду. Областному центру достался самая престижная дисциплина - свободная пирамида. На чемпионат заявились 50 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. И на этот раз противниками станут те, кто совсем недавно были в одной команде, вместе выступали за Пензу.
«Приедут пять мастеров международного класса, среди них - Семен Зайцев из Челябинска, он является действующим чемпионом мира, также можно отметить Артема Балова, воспитанник пензенской школы, который сейчас выступает за Санкт-Петербург, является действующий чемпионом по этой дисциплине 2018 года, и участник от Ханты-Мансийского автономного округа, наш бывший воспитанник Александр Муравьев», - рассказал президент «Федерации бильярдного спорта Пензенской области» Игорь Ясинецкий.
Пенза заявила от себя на чемпионат десять человек. Среди них - претенденты на попадание в сборную страны. Этот состав будет защищать честь России на первенстве мира. В списке претендентов и Артем Ирышкин, но все зависит от того, насколько успешно он выступит в родной Пензе.
«В 2019 году я показываю хорошие результаты: «бронза» на первенстве России, на всероссийских соревнованиях неоднократно занимал призовые места. Моему первому тренеру позвонил тренер сборной России и сказал, что я включен кандидатом на поездку в Минск на первенство мира», - сказал он.
На Чемпионате России выступит и настоящая легенда отечественного бильярда Диана Миронова. В свои 23 она уже - многократная чемпионка мира. Ее соперницами станут еще порядка 30 участниц.
Чемпионат стартует 8 октября в 10:00 в торговом центре «Олимп». Финальные встречи состоятся 12 числа.
03 октября 2019, 19:37Семья педагогов из Чемодановки предпочитает отмечать День учителя вместе
03 октября 2019, 19:28Трое пензенцев подозреваются в серии краж
03 октября 2019, 19:23В Кузнецке иномарка сбила двух детей
03 октября 2019, 19:19В Пензе стартовал чемпионат по мини-футболу среди судей ПФО
03 октября 2019, 19:16В Пензе впервые пройдет Чемпионат России по бильярду
03 октября 2019, 19:14До начала эпидсезона от гриппа планируют привить более 50% пензенцев
03 октября 2019, 19:06За пензенскими перевозчиками необходим особый контроль - чиновники
03 октября 2019, 19:02В Пензенской области увеличат призовой фонд конкурса «Учитель года»