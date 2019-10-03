В Пензе впервые пройдет Чемпионат России по бильярду

С 7 по 13 октября регион примет Чемпионат России (0+) по свободной пирамиде среди мужчин и женщин. И это, без преуменьшения, значимое событие в истории пензенского спорта, потому что область впервые принимает соревнования такого масштаба.

Впервые в истории пензенского спорта регион принял Чемпионат России по бильярду. Областному центру достался самая престижная дисциплина - свободная пирамида. На чемпионат заявились 50 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. И на этот раз противниками станут те, кто совсем недавно были в одной команде, вместе выступали за Пензу.

«Приедут пять мастеров международного класса, среди них - Семен Зайцев из Челябинска, он является действующим чемпионом мира, также можно отметить Артема Балова, воспитанник пензенской школы, который сейчас выступает за Санкт-Петербург, является действующий чемпионом по этой дисциплине 2018 года, и участник от Ханты-Мансийского автономного округа, наш бывший воспитанник Александр Муравьев», - рассказал президент «Федерации бильярдного спорта Пензенской области» Игорь Ясинецкий.

Пенза заявила от себя на чемпионат десять человек. Среди них - претенденты на попадание в сборную страны. Этот состав будет защищать честь России на первенстве мира. В списке претендентов и Артем Ирышкин, но все зависит от того, насколько успешно он выступит в родной Пензе.

«В 2019 году я показываю хорошие результаты: «бронза» на первенстве России, на всероссийских соревнованиях неоднократно занимал призовые места. Моему первому тренеру позвонил тренер сборной России и сказал, что я включен кандидатом на поездку в Минск на первенство мира», - сказал он.

На Чемпионате России выступит и настоящая легенда отечественного бильярда Диана Миронова. В свои 23 она уже - многократная чемпионка мира. Ее соперницами станут еще порядка 30 участниц.

Чемпионат стартует 8 октября в 10:00 в торговом центре «Олимп». Финальные встречи состоятся 12 числа.