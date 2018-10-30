Пенза вошла в топ-6 городов России по продажам смартфонов

ПАО «МТС» подвел итоги продаж в собственной рознице в третьем квартале 2018 года. Пенза вошла в число городов, которые показали взрывной рост спроса на смартфоны.

Летом пензенцы купили в салонах МТС почти на четверть больше смартфонов, чем в тот же период прошлого года. Основной причиной такого роста стал cashback, который оказался для покупателей более привлекательным, чем скидки и «бонусные баллы». Мгновенный возврат части денег за покупку смартфона стимулировал пользователей обновлять устройства.

Еще одним фактором, повлиявшим на количество проданных смартфонов, стал отказ потребителей от летних путешествий. Согласно опросу ВЦИОМ, 78% россиян оформили в этом году отпуск, однако лишь 31% провели его в другом городе или стране. Остальные предпочли остаться дома или на даче, а сэкономленные таким образом деньги потратить на покупку дорогостоящей техники, в том числе - смартфонов. Средняя цена, купленного в пензенских салонах МТС смартфона, составила около 16 тысяч рублей, что почти на 30% выше, чем годом ранее. Таким образом, предпочтения жителей города смещаются в пользу более дорогих устройств, которые отличаются высокой скоростью работы, камерой с высоким качеством съемки и долговечностью.

Еще одним интересным фактом стало безоговорочное лидерство бренда Huawei – благодаря популярности смартфонов своей «дочки» Honor компания обогнала Apple и Samsung по количеству проданных в пензенских салонах устройств. Самыми популярными моделями у жителей Пензы стали Honor 7A, Honor 7A Pro и Honor 7C, пишет ИА «Пенза-Пресс».