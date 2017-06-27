27 июня 2017, 13:37Общество Пенза вошла в топ-50 по ценам на жилье Эксперты сравнили цены на продажу квартир в мае 2017 и 2016 годов. По итогам исследования Пенза вошла в рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра.

По данным экспертов портала Domofond.ru, город на Суре занял 35 место, цена квадратного метра здесь – 44 356 рублей. По сравнению с маем 2016-го, Пенза поднялась в рейтинге на две позиции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Первую строчку рейтинга заняла Москва. Стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% – с 208,5 тыс. руб. до 199,5 тыс. руб.. В Петербурге, наоборот, цены выросли – 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Замыкает тройку лидеров Сочи, там квадратный метр стоит 96,8 тыс. руб.

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