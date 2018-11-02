Пенза вошла в топ-10 городов России

Как отмечено на сайте проекта, жители страны могут выбрать самый привлекательный и узнаваемый, на их взгляд, город России.

За Пензу, по данным на 2 ноября, отдали свой голос 70946 раз. Пока на первом месте - Владикавказ, его отметили 340848 раз. Голосовать с одного устройства можно не больше одного раза в сутки.

По итогам 2017 года, Пенза заняла первую строчку в рейтинге, за город отдали свои голоса 238452 раз. Какой город займет лидирующую позицию в 2018-м, станет известно 30 декабря.

Отдать свой голос за Пензу или любой другой город можно тут., пишет ИА «Пенза-Пресс».