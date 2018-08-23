23 августа 2018, 17:59Общество

Пенза вошла в число самых тихих городов России

Портал «Домофонд» составил рейтинг самых тихих городов страны, в список вошла и Пенза.

В рейтинг вошло 150 городов с населением от 60 тысяч человек. В ходе опроса местным жителям предлагали по десятибалльной шкале оценить выражение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Пенза оказалась на 24 месте списка.

По мнению респондентов, самыми тихими городами страны стали Невинномысск Ставропольского края, Обнинск Калужской области и Грозный, самым шумным назвали Норильск.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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