Пенза вошла в число самых тихих городов России

В рейтинг вошло 150 городов с населением от 60 тысяч человек. В ходе опроса местным жителям предлагали по десятибалльной шкале оценить выражение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Пенза оказалась на 24 месте списка.

По мнению респондентов, самыми тихими городами страны стали Невинномысск Ставропольского края, Обнинск Калужской области и Грозный, самым шумным назвали Норильск.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».