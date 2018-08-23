Пенза вошла в число самых тихих городов России

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2018, 17:59Общество
Портал «Домофонд» составил рейтинг самых тихих городов страны, в список вошла и Пенза.
В рейтинг вошло 150 городов с населением от 60 тысяч человек. В ходе опроса местным жителям предлагали по десятибалльной шкале оценить выражение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Пенза оказалась на 24 месте списка.
По мнению респондентов, самыми тихими городами страны стали Невинномысск Ставропольского края, Обнинск Калужской области и Грозный, самым шумным назвали Норильск.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 августа 2018, 19:59Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег
23 августа 2018, 19:29В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов
23 августа 2018, 19:26В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс
23 августа 2018, 19:18В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие
23 августа 2018, 19:12Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»
23 августа 2018, 19:07В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
23 августа 2018, 19:03В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018
23 августа 2018, 17:59Пенза вошла в число самых тихих городов России