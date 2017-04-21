21 апреля 2017, 10:32Общество Пенза входит в тройку лидеров в рейтинге городов России Продолжается интернет - голосование «Рейтинг городов России» на сайте «Город России. Национальный выбор». Сейчас в тройку лидеров входит Пенза.

Сейчас город на Суре занимает третье место, за него отдали свои голоса 53 719 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Лидирует на данный момент Владивосток, на втором месте – Владикавказ, сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование на сайте город-россии.рф продолжается. Итоги подведут 30 декабря.

Конкурс «Город России. Национальный выбор» проводится с целью выбора самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города.

Общество

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